19/06/2024 17:05

《神州經脈》中證監改革科創板，國資撐央企港股，今年首增持美債

《神州經脈》2024陸家嘴論壇今日（19日）開幕，國家級金融監管機構高層傾巢而出，宣布一系列提振A股消息和立場。不過，滬深股市全日震盪走低，滬綜指全日收跌0.4%，報3018點，深成指更跌1.07%。將獲政策加持的上海科創板，科創50指數亦收跌0.7%。兩市全日成交再收縮至7045億元（人民幣．下同），按日減少4%。

陸家嘴論壇上關於人幣匯率的最新表態對匯市直接影響不大，市場人士預計，在美元明顯轉弱前，人民幣很難有機會反彈。人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2570，較上個交易日4時30分收盤價跌8點子，四連跌，續創去年11月14日以來逾七個月新低，全日在7.2548至7.2573之間波動，距交易區間下限不足10點。今日人民幣兌一美元中間價報7.1159，較上個交易日跌11點子，止兩連升，創1月19日以來五個月新低，上個交易日報7.1148。



*今日新聞精選*



1. 今年是科創板設立五周年，中證監發布《關於深化科創板改革 服務科技創新和新質生產力發展的八條措施》(「科創板八條」)，內容包括支持具有關鍵核心技術、市場潛力大、科創屬性突出的優質未盈利科技型企業在科創板上市；優化新股發行定價機制，在科創板試點調整適用新股定價高價剔除比例；將科創板ETF納入基金通平台轉讓；豐富科創板ETF品類及ETF期權產品，研究適時推出科創50指數期貨期權；推動再融資儲架發行試點案例率先在科創板落地等。上交所隨即宣布，科創板將對新股試點統一執行3%的最高報價剔除比例。



2. 2024陸家嘴論壇今日開幕，中證監主席吳清表示，中證監將大力推動上市公司提升投資價值，引導上市公司積極回報投資者的意識，運用現金分紅、回購註銷的方式來回報投資者，並將充分考慮中小投資者佔絕大多數這個最大的市情，強化對高頻量化交易、場外衍生品等交易工具的監測監管。吳清還宣布，正會同相關部門進一步構建綜合懲防體系，強化穿透式監管，鼓勵「吹哨人」舉報。



3. 人民銀行行長潘功勝在陸家嘴論壇上表示，將繼續堅持支持性的貨幣政策立場，加強逆周期和跨周期調節，又指規範市場行為的措施短期內會對金融總量數據產生「擠水分」效應，但並不意味著貨幣政策立場發生變化，而把國債買賣納入貨幣政策工具箱也不代表要搞量化寬鬆。對於狹義貨幣(M1)餘額同比降幅擴至有數據以來最大的4.2%，他指出，在30年前確立的M1統計口徑需要動態完善，個人活期存款以及一些流動性很高甚至直接有支付功能的金融產品，需要研究納入M1統計範圍，以更好反映貨幣供應的真實情況。



4. 國家金融監管總局局長李雲澤在陸家嘴論壇表示，將研究出台推進保險業高質量發展的指導意見，持續深化保險機構布局，又提到要針對快遞小哥、網約車司機等靈活就業人員量身打造保險產品。此外，金監總局近日將會同上海政府出台加快上海國際再保險中心建設的實施意見，積極探索保險資金試點投資上海黃金交易所黃金合約及其相關產品。



5. 國家外匯管理局局長朱鶴新在陸家嘴論壇上表示，將進一步簡化和完善合格境外機構投資者（QFII/RQFII）資金管理，便利境外投資者參與境內證券投資。支持境內機構開展跨境投資，近期已向53家合格境內機構投資者（QDII）發放額度合計22.7億美元。拓展科創企業跨境融資，更好服務跨境資本進入退出科技企業全生命周期。研究完善本外幣一體化資金池政策，支持跨國公司在滬設立全球或區域資金管理中心。他並指出，中國外匯市場有基礎有條件保持穩健運行，人民幣匯率將在合理均衡水平上保持基本穩定。



6. 美國財政部公布2024年4月的國際資本流動報告(TIC)顯示，4月中國小幅增持了美國國債，是今年以來中國美債持倉規模首度增加，亦是連續減持三個月後首增。中國4月持有的美國國債增加了33億美元，至7707億美元這也是至少一年來，中國美債持倉變動(不論是增加還是減少)規模最小的一次。日本則在4月減持了375億美元的美國國債，持倉規模降至11503億美元，繼續是美國第一大債主；英國則減持179億美元至7102億美元，位列第三。



7. 國務院國資委旗下中國國新控股在官網發公告，旗下國新投資在6月19日認購了其與廣發基金、南方基金、景順長城基金等頭部機構合作推出的中證國新港股通央企紅利ETF首發份額。國新投資指，此舉傳遞出堅定看好港股央企上市公司長期價值的積極訊號，同時也彰顯了國有資本運營公司在維護央企市場價值，提升港股央企上市公司定價權方面的責任擔當。



8. 據官媒《環球時報》報道，中歐主要車企昨日舉行了閉門會議，與會的中方車企和行業協會均對歐盟針對中國電動汽車反補貼調查初裁披露表達了強烈不滿，呼籲政府採取堅決反制措施，建議積極考慮對大排量汽油車進口提高暫定關稅。與會的歐洲車企均反對歐盟對中國電動汽車徵收臨時反補貼稅，希望中歐雙方盡快開啟談判，避免中歐貿易摩擦升級。中歐車企共同呼籲反對貿易保護主義，維護基於規則的自由貿易。(sl)