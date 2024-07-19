19/06/2024 16:06

【大國博弈】美將促日荷圍堵華半導體業，京：望相關國家明辨是非

《經濟通通訊社19日專訊》外電消息指，美國高管將再度前往日本和荷蘭，遊說兩國對中國的半導體行業增加限制措施。今日外交部發言人林劍對此表示，中方堅決反對美方搞陣營對抗，甚至擴散到經貿科技領域，脅迫別國打壓中國的半導體產業。

林劍指出，美國的做法實質是為維護自身的霸權，剝奪中國正當發展的權利，為壟斷價值鏈高端，人為地擾亂全球產物鏈穩定，這種行徑嚴重阻礙了全球半導體產業的發展，最終將反噬自身，損人不利己。「希望相關國家明辨是非，堅決抵制脅迫，共同維護公平開放的國際經貿秩序，維護自身的長遠利益。」林劍稱。

據外電報道，美國商務部負責工業與安全的副部長Alan Estevez，將敦促日荷當局對Tokyo Electron和ASML的在華活動施加更多限制。有知情人士透露，他此行將重點針對開發高頻寬記憶晶片(HBM)的中國企業。(ry)