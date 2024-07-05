19/06/2024 09:36

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升12點子，報7.2550

《經濟通通訊社19日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1159，較上個交易日跌11點子，止兩連升，創1月19日以來五個月新低，上個交易日報7.1148。

人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開12點子，報7.2550，上個交易日即期匯率收盤報7.2562。

隔夜美國的零售銷售數據不及預期，美指略微承壓，但人民幣匯價和中間價的區間下限距離很近，顯示人民幣的調整壓力仍不小，監管層不得不繼續強力過濾，避免市場預期出現波動。

根據倫敦證交所集團(LSEG)計算，在零售銷售數據和製造業數據公布後，聯邦基金利率期貨市場認為9月降息的可能性，從周一晚些時候的約60%提高到了約67%。市場還預計今年將降息一到兩次，每次25個基點。多位美聯儲官員周二表示，他們想要確認通脹正在持續降溫，以及依然強勁的勞動力市場是否出現任何警示信號。(sl)