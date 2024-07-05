19/06/2024 16:48

【聚焦人幣】4月小幅增持美國債，人幣即期收跌8點刷逾七個月低

《經濟通通訊社19日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2570，較上個交易日4時30分收盤價跌8點子，四連跌，續創去年11月14日以來逾七個月新低，全日在7.2548至7.2573之間波動，距交易區間下限不足10點。

離岸人民幣兌美元(CNH)現跌50點子，報7.2768。

今日人民幣兌一美元中間價報7.1159，較上個交易日跌11點子，止兩連升，創1月19日以來五個月新低，上個交易日報7.1148。

美國財政部報告顯示，中國在4月小幅增持美國國債33億美元，至7707億美元，是今年以來中國美債持倉規模首度增加，亦是連續減持三個月後首增。



*人行、外匯局領導對人幣匯率最新表態，對匯市影響不大*



市場人士表示，人民銀行行長和外匯管理局局長關於人民幣匯率的最新表態，對匯市的直接影響不大，在美元明顯轉弱前，估計人民幣很難有機會反彈。

人民銀行行長潘功勝今日在2024陸家嘴論壇上談到人民幣匯率時表示，今年主要經濟體貨幣政策逐漸轉向，美元升值動能減弱，國內外的貨幣政策周期差趨於收斂。這些因素共同作用，有利於保持人民幣匯率的基本穩定和跨境資本流動平衡，擴大中國貨幣政策的操作空間。他強調，中國堅持市場在匯率形成中的決定性作用，保持匯率彈性，但同時強化預期引導，堅決防範匯率超調風險。

國家外匯管理局局長朱鶴新在同一場合表示，中國外匯市場有基礎有條件保持穩健運行，人民幣匯率將在合理均衡水平上保持基本穩定，而支撐因素概括起來是「三個更加」--經濟基本面更加堅實、外匯市場韌性更加明顯、應對經驗更加豐富。(sl)