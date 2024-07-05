19/06/2024 17:15

【人行操作】機構：MLF穩勢未破，6月LPR料仍然持穩

《經濟通通訊社19日專訊》中國人民行將於明日發布6月貸款市場報價利率(LPR)。據《路透》調查顯示，儘管人行行長潘功勝在陸家嘴論壇提及LPR改革疊加樓市疲弱現狀，令調降預期升溫，但考慮到利率錨MLF(中期借貸便利)穩勢未破，匯率及息差雙重約束掣肘、新一輪存款利率下調亦未至，預計6月LPR大概率仍將持穩。

報道指，本次受訪的30位金融機構人士中，有21位預計本月兩個期限的LPR報價將保持不動；在認為可能降息的受訪人士中，7位預期一年期不變、五年期下調5-20基點，佔比23%，另有2位預計兩個期限均下調5-10基點，佔比7%。

潘功勝今日在陸家嘴論壇上表示，將持續改革完善LPR，針對部分報價利率顯著偏離實際最優惠客戶利率的問題，著重提高LPR報價質量，更真實反映貸款市場利率水平。

華中一銀行交易員認為，目前LPR利率太高，稱「實際上的貸款利率已經很低，不合理定價，今天央行行長也提到了LPR，而且地產也需要支持，很久沒有降了」。上海一券商交易員則認為，在需求端沒有恢復之前，談「真實」還為時尚早，人行行長提到LPR，表明以後有調降空間，但短期在新一輪存款利率未開啟之前，息差、匯率還有約束，MLF未動前提下，LPR單獨調降的可能性不高。(sl)