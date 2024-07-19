19/06/2024 13:59

【大國博弈】中國4月增持美債33億美元，今年以來首增

《經濟通通訊社19日專訊》美國財政部當地時間周二(18日)公布2024年4月的國際資本流動報告(TIC)。報告顯示，4月份外國投資者持有的美國國債規模從3月份的創紀錄高位有所回落，其中中國在當月小幅增持了美國國債，是今年以來中國美債持倉規模首度增加，亦是連續減持三個月後首增。

報告顯示，中國4月持有的美國國債增加了33億美元，至7707億美元。這也是至少一年來，中國美債持倉變動(不論是增加還是減少)規模最小的一次。

日本和英國減持了美國國債。報告顯示，日本在4月減持了375億美元的美國國債，其持倉規模降至11503億美元，繼續穩居美國第一大債主的位置。英國則減持179億美元至7102億美元，位列第三。(sl)