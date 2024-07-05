19/06/2024 09:39

【外圍經濟】人工智能熱潮持續，英偉達成全球市值最高公司

《經濟通通訊社19日專訊》人工智能(AI)熱潮持續，英偉達股價繼續上漲，成為全球最值錢公司。

該股周二(18日)一度上漲3.4%，市值升至約3.3萬億美元，超越微軟和蘋果，成全球市值最高公司。數據顯示，公司股價年內已上漲逾160%，市值增加2萬億美元以上。

分析指，自英偉達於1999年度IPO以來，包括股息再投資的總回報達到了5910倍。是次英偉達成為市值最高公司，在一定程度上顯示AI掀起的金融狂熱，以及投資者將英偉達視為最大贏家。

此外，晶片股漲勢推動美股再創紀錄，標普500指數逼近歷史性的5500大關，創下2024年以來的第31個歷史高點。標普500指數收市上漲0.3%，報5487。(rc)