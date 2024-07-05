19/06/2024 10:27

【外圍經濟】英倫銀行量寬帶來的損失達到聯儲局的3倍以上

《經濟通通訊社19日專訊》根據一項最新研究，英倫銀行因量化寬鬆(QE)計劃所蒙受的損失達到聯儲局的3倍以上。

資產管理公司Columbia Threadneedle的動態實際回報負責人Christopher Mahon表示，英倫銀行在2009年至2021年期間購買的政府債券投資組合，所產生的損失相當於國內生產總值(GDP)的4.7%至4.9%。相比之下，聯儲局為1.3%至1.5%，歐洲央行為3.2%至3.4%。

量化寬鬆對英倫銀行造成的損失相當於約1300億英鎊。根據2009年達成的擔保協議，所有損失都要由納稅人來承擔。

分析指，之所以會產生這些損失，是因為政府為購買這些債券所建立的準備金的利息，高於英倫銀行資產購買計劃(APF)下所持債券的票息收入。英倫銀行出售債券的價格也低於買入價格。(rc)