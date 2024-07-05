19/06/2024 11:05

【外圍經濟】美國國會預算辦公室上調2024財年預算赤字27%

《經濟通通訊社19日專訊》無黨派的美國國會預算辦公室(CBO)將本財年美國赤字預測上調27%，至近2萬億美元，對聯邦借貸前所未見的走勢敲響新警鐘。

周二(18日)發布的最新預測顯示，CBO預計2024財年赤字達1.92萬億美元，多過2023財年的1.69萬億美元。最新預測比CBO於2月報告中的預測高出逾4000億美元，反映其後實施的額外支出，包括對烏克蘭的援助，以及拜登政府的學生貸款減免措施。

在財政展望所依據的經濟預測中，CBO上調對經濟增速和通脹的預測。對聯儲局減息時間的預期由2月報告預測的2024年中，推遲到2025年第一季度。

此外，CBO預計，在截至9月的2024財年，美國財政赤字佔國內生產總值(GDP)比例將會擴大至6.7%，而非縮小。2月份的報告預計為5.3%。(rc)