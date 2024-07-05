20/06/2024 16:55

《外圍焦點》英倫銀行公布議息結果，美國公布新屋動工等數據

《經濟通通訊社20日專訊》美股昨日六月節假期休市。港股方面，恒生指數收市報18335，跌95點或0.5%，成交1036億元。

各國重要經濟活動方面，本港時間今晚7:00pm，英倫銀行宣布利率決定並發表會議記錄。8:45pm，明尼亞波利斯聯邦儲備銀行總裁卡什卡利參加爐邊談話。

數據方面，今晚7:00pm，英國公布官方指標利率，料維持於5.25%。8:30pm，美國公布5月建築許可，月率料由下滑3%改善至升0.7%；5月新屋動工料由136萬升至137萬，月率升幅料由5.7%收窄至0.7%；連續申請失業救濟金人數料由182萬降至181萬；首次申請失業救濟金人數料由24.2萬降至23.5萬。10:00pm，歐元區公布6月消費者信心指數，料由負14.3收窄至負13.8。(wa)