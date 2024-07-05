20/06/2024 14:34

【外圍經濟】日本新鈔下月初面世，萬圓面鈔肖像為實業家澀澤榮一

《經濟通通訊社20日專訊》日本將於下月3日發行新版紙幣，是20年來首次更新設計，新鈔採用了創新的全息技術、3D肖像圖以防偽造。

日本上次更新紙幣圖案是在2004年，在距離發行倒計時2周，財務省官員周三（19日）在國立印刷局東京工廠，向媒體展示新版紙幣製造工序。

新1萬日圓紙幣的肖像畫，是被譽為日本資本主義之父的實業家澀澤榮一。新5000日圓紙幣是竭力提高女性地位的教育家津田梅子。新1000日圓紙幣是開發破傷風治療法的微生物學家北里柴三郎。

新版紙幣將由日本央行發行，靜岡市、滋賀縣彥根市等地的工廠也參與了印製新鈔。(jf)