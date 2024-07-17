20/06/2024 16:24

【國際要聞】普京訪問越南深化戰略夥伴關係，擴大能源及安全合作

《經濟通通訊社20日專訊》俄羅斯總統普京周三（19日）晚間乘專機抵達越南首都河內，並於周四與越南國家主席蘇林展開雙邊會談，同意深化兩國全面戰略夥伴關係，擴大能源投資合作、防務安全領域的合作。

美媒分析指，越南無視美國對克里姆林宮的態度，歡迎普京到訪，凸顯了河內與莫斯科數十年來的深厚關係。越南官方網站聲明稱，普京「此次來訪說明，越南以獨立、自主、多元、多邊精神積極貫徹其外交政策。」

美國駐越南大使館周一（17日）發表聲明稱：「任何國家都不應給普京提供平台，來推動他的侵略戰爭，否則就是容忍他美化暴行。」

普京在越南官方《人民報》上撰文稱，俄羅斯諾瓦泰克公司計劃在越南建設液化天然氣項目，還提到協助越南建立一個核能和技術中心的倡議。

另一方面，《朝中社》公布朝鮮與俄羅斯《全面戰略夥伴關係條約》文本，規定兩國不會與第三國簽署危及雙方主權和安全的協議。條約強調，俄羅斯和朝鮮都不會允許第三國「利用本國領土採取意在侵犯兩國主權、安全和領土完整的行動」。(jf)