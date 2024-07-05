20/06/2024 10:26

瑞銀指香港或成全球頂尖財管中心，許正宇:有信心續獲國際認可

《經濟通通訊社20日專訊》《金融時報》引述瑞銀集團行政總裁Sergio Ermotti在瑞士一間大學演講時指，香港的財富管理業務正以每年7.6%的速度增長，並有機會在2027年或之前取代瑞士成為環球頂尖的財富管理中心。財經事務及庫務局局長許正宇表示，港府推出多項金融政策措施，同時覆蓋傳統優勢市場及新興機遇，力求更好結合「有為政府」和「高效市場」，有信心繼續得到國際認可，讓香港國際金融中心的地位不斷鞏固。

許正宇在社交網站上指出，截至2022年年底，香港的資產及財富管理業務總值達30.5萬億元。根據行業統計，香港亦是亞洲區內最大的對沖基金中心及僅次於內地的區內第二大私募基金中心，在2023年年底有2700間單一家族辦公室在港營辦。在「一國兩制」下，香港擁有「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，高效多元的資本市場及與國際高度接軌的規管制度，無縫連接內地以至全球的投資機遇，是基金及家族辦公室的理想落戶地點。

他指出，今年3月1日正式推出「新資本投資者入境計劃」接受申請，進一步豐富人才庫及吸引更多新資金落戶香港，現已接獲逾250宗申請，業界反應非常正面。而在瑞士洛桑國際管理發展學院(IMD) 發布的《2024年世界競爭力年報》中，香港排名從去年全球第7位回升至第5位，顯示香港為全球最具競爭力的經濟體之一。(ac)