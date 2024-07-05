20/06/2024 13:04

股份 目標價（元） 騰訊(00700) 450 港交所(00388) 303 中國平安(02318) 42 海爾智家(06690) 32 中國聯通(00762) 7.3 建設銀行(00939) 6.3 華潤電力(00836) 25 東方電氣(01072) 14.6 安踏體育(02020) 94 攜程(09961) 460 泡泡瑪特(09992) 45

《經濟通通訊社20日專訊》凱基亞洲發布2024年下半年環球市場展望，以恒指今年的低位為14794點來計，基本預期恒指在未來6個月目標為20900點，較該行去年底時給予的19260點目標有所上調；對應的預測市盈率為10.22倍，仍低於恒指過去十年市盈率的均值，相信大市上行動力仍不低。外圍方面，凱基亞洲預計今年第二季通脹數據將重新下行，勞動市場也將持續放緩，市場預期今年第四季將開始減息，全年可能減息1至2次。此外，下半年美國經濟的觀察重點將在總統大選，料兩黨均會打「反華牌」。後續要留意中美關係變化及其他國家會否跟從美國步伐，採取措施針對中國。面對各項地緣政局變數，下半年資本市場難免波動。凱基亞洲認為，下半年好淡爭持的格局會稍為轉至傾向利好因素，這包括樓市政策「組合拳」加快內地房地產觸底、國企積極的股東分紅、內地北水及外圍資金流入估值相對低廉的港股。利淡因素仍然是中國議題繼續是美國大選的政綱重點。該行建議，港股可留意五大主題，包括經濟上行利營運、樓市政策已鬆綁、國企改革增回報、電力需求續增長，以及積極出海擴業務。(ac)表列凱基下半年看好的11隻焦點股 ：