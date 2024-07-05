20/06/2024 13:49

凱基溫傑：內地資金有利率套戥需求，看好北水南下趨勢持續

《經濟通通訊社20日專訊》凱基亞洲投資策略部主管溫傑表示，內地正處減息環境，資金存在利率套戥需求，帶動近月北水經港股通積極流入港股市場，同時憧憬內地或於七一前後推出惠港政策，及三中全會會公布新一波政策支持，預期北水南下趨勢將會持續。

溫傑指出，北水尤其偏好石油、銀行等傳統高息股，以撥備前利潤(PPOP)來看，中國銀行(03988)和建設銀行(00939)業績表現會較招行(03968)及郵儲行(01658)好，當中看好建行估值較低且派息率吸引。另外，隨著5G投資期過去，中資電訊股擺脫過去降費政策影響，同時公用雲業務亦成為新的增長動力，看好中國聯通(00762)派息比率還有上升空間。



*上調中國今年經濟增長預測至5%，或再減息降準*



凱基亞洲今日發布2024年下半年環球市場展望，稱對內地經濟的觀點偏向正面，展望政策持續落地有助信心回復，經濟景氣修復勢頭可望延續。該行預期，人民銀行會進一步下調利率1次，以及存款準備金率1至2次；調升全年經濟增長預測至5%（之前的預測為4.9%）；消費物價指數就有望由去年的0.2%回升，估計今年下半年內將升至1%左右。



*新房銷售面積有望於今季回復正增長*



凱基亞洲認為，受惠超長期特別國債發行，專項債發行也在加快，有助於基建投資企穩。而央行樓市「三支箭」包括降首付至歷史新低、取消商業性房貸利率下限、設立3000億元人民幣保障性住房再貸款，將推動樓市更快落底的同時，緩和房企流動性危機。政策效果預計將在第三季開始浮現，隨著高基數影響過去，新房銷售面積有望在第三季開始出現按年正增長。(ac)