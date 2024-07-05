20/06/2024 15:41

永明：下半年港股持中性樂觀看法，料美股受企業盈利帶動

《經濟通通訊社20日專訊》Sun Life永明去年6月推出三隻強積金基金，涉及環球低碳指數、美國和歐洲股票。永明資產管理（香港）行政總裁顏建華表示，三隻強積金基金自推出以來廣受強積金成員歡迎，截至2024年5月31日，基金規模合共達到近70億元，當中美股基金的規模較大。

他指出，內地及香港股市過去兩年較為受壓，集團提供歐美股票基金以供分散風險，留意到有成員由港股轉至美股，而今年首季強積金市場在資金淨流入ESG基金中，上述的環球低碳指數基金佔了三分之二，而現時強積金市場資金淨流入至ESG基金較2021年底增長逾480%。



*若三中全會有利好消息可望帶動港股*



對於投資展望，永明資產管理（香港）首席投資策略師龔偉怡表示，下半年對美股偏好，儘管美國加息步伐急速，但美股一直屢創新高，而剛剛公布的季度業績中，標普500指數當中逾80%成分股盈利表現優於市場預期，料在未來12個月科技板塊的每股盈利增長約25%，料企業盈利動能繼續帶動美股。她對港股持中性樂觀看法，因其估值便宜，若在接下來的三中全會有「震憾性」消息，或能帶動港股。

Sun Life永明推出特選基金「即減即享」管理費優惠，優惠推廣期內成員凡持有以上三隻強積金基金，即可享有特別優惠，上限為0.88%的基金管理費優惠年率，推廣期為2024年7月2日至9月30日。(bn)