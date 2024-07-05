20/06/2024 16:31

《本港經濟》最新失業率維持3%符預期，約11.62萬人失業

《經濟通通訊社20日專訊》政府統計處公布，今年3-5月經季節性調整的失業率為3%，與今年2-4月的數字相同，符合市場預期。就業不足率則由1.1%上升1.2%。

與今年2-4月比較，今年3-5月期間，各行業的失業率(不經季節性調整)變動不一，但幅度普遍不大。就業不足率方面，上升主要見於樓房裝飾、修葺及保養業，清潔及同類活動業，以及藝術、娛樂及康樂活動業。



*勞工市場短期內應會維持緊絀*



勞工及福利局局長孫玉菡表示，今年3-5月經季節性調整的失業率繼續低企，維持在3%。就業不足率亦處於1.2%的低水平，儘管較上一個三個月期間高0.1個百分點。勞動人口及總就業人數進一步上升，分別增加5300人和2800人至381.3萬人和369.7萬人。失業人數輕微上升2500人至11.62萬人，但仍屬低水平。

今年3-5月各個行業的失業率普遍維持在低水平，儘管與上一個三個月期間相比變動不一。展望將來，孫玉菡預料，隨著經濟繼續增長，勞工市場短期內應會維持緊絀。(cl)