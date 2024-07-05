20/06/2024 19:49

《再戰明天》本港公布CPI，美國公布PMI等數據

《經濟通通訊社20日專訊》本港公布CPI，及美國公布PMI等數據，料為周五(21日)市場焦點。

各國重要經濟活動方面，歐洲央行副總裁德金多斯出席歐洲經濟暨財政事務理事會(ECOFIN)會議。周五本港時間10:15am，三藩市聯邦儲備銀行總裁戴利出席小組討論，主題是「人工智能的變革力量：技術如何改變我們的生活？」晚上6:30pm，西班牙央行副總裁德爾加多發表講話。8:30pm，德國經濟部長哈貝克訪華，在北京發表講話。



*日本公布CPI及PMI*



數據方面，周五7:30am（本港時間．下同），日本公布5月消費者物價指數，年率升幅料由2.5%擴大至2.9%。8:30am，日本公布6月製造業採購經理人指數；6月綜合採購經理人指數；6月服務業採購經理人指數。4:30pm，香港公布5月綜合消費物價指數，年率升幅料由1.1%擴大至1.3%。9:45pm，美國公布6月製造業採購經理人指數，料由51.3降至51；6月綜合採購經理人指數料由54.5降至53.5；6月服務業採購經理人指數料由54.8降至54。10:00pm，美國公布5月成屋銷售，料由414萬降至410萬，月率跌幅料由1.9%收窄至1.1%；5月領先指標跌幅料由0.6%收窄至0.3%。

在本港，明日公布業績的公司有:華科智能投資(01140)、南南資源(01229)、華盛國際控股(01323)、超智能控股(01402)、現恆建築(01500)、杭品生活科技(01682)、亞洲實業集團(01737)、耀高控股(01796)、東方企控集團(00018)、南旋控股(01982)、譽燊豐控股(02132)、創業集團控股(02221)、德永佳集團(00321)、美建集團(00335)、正利控股(03728)、萬嘉集團(00401)、金山科技工業(00040)、榮智控股(06080)、彭順國際(06163)、建溢集團(00638)、奇士達(06918)、威雅利(00854)、安賢園中國(00922)、米高集團(09879)等。

此外，明日金源氫化(02502)將有基石投資者持股解禁。(wa)