20/06/2024 09:00

WeLab:海外擴展策略正快速推進，東南亞將成下一個增長引擎

《經濟通通訊社20日專訊》WeLab創辦人及集團行政總裁龍沛智表示，透過持續向亞洲各地的用戶提供由香港研發的創新金融科技服務，集團有信心在印尼及東南亞地域的業務發展將會愈來愈快。現時香港和印尼的兩間數碼銀行的用戶人數超過170萬，考慮到東南亞約7億人對數碼金融服務的需求龐大，深信數碼銀行業的未來一片光明，而集團已身處有利位置，隨時準備好捕捉這些機遇。

WeLab表示，正加快亞太區域增長，以實現其到2032年服務5億用戶的目標，而其海外擴展策略正在快速推進，由香港研發的金融科技服務正陸續輸出東南亞地區，並於在地化後大受當地客戶好評。其中，集團第二間數碼銀行Bank Saqu在印尼開業初期已有出色表現。Bank Saqu自2023年11月開業，僅在六個月內已獲得100萬名客戶。隨著更多在地化的創新理財產品陸續推出，WeLab有信心Bank Saqu將成為集團東南亞策略的關鍵推動力。

WeLab表示，除了印尼，正積極在東南亞各地探索和評估新機遇，東南亞將成下一個增長引擎，集團正策劃多項發展計劃，以實現未來五年的爆發性增長。除了與匯豐銀行合作探討在東南亞提供世界級的客戶旅程和創新服務外，WeLab還同時與馬來西亞、越南、菲律賓和泰國等市場的多間大型綜合企業商討合作。此外，集團將擴展TaaS（技術即服務）業務，不但可提高集團影響力和覆蓋範圍，而且能創造新的收入來源。(bn)