20/06/2024 09:00

WeLab Bank冀明年實現盈利，目標今年底存款額達80億

《經濟通通訊社20日專訊》虛擬銀行WeLab Bank行政總裁李家達表示，WeLab Bank正全速擴大業務規劃和提升盈利能力。受惠於企業重組，WeLab Bank現時服務逾65萬名用戶，預計未來五年將產生8億元的額外淨利潤。WeLab Bank的貸款業務規模已成為亞洲最大的數碼銀行之一。隨著增長動力增強，有望在2025年實現盈利，成為亞洲首批錄得盈利的數碼銀行之一，目標在今年底存款總額能達到80億元。

WeLab表示，在海外擴張計劃取得重大進展的同時，也計劃將其香港業務推展至下一個增長階段。自2020年WeLab Bank成立後，該集團的貸款業務表現明顯增長，純網上貸款平台WeLend和WeLab Bank合力為集團的貸款總額增長了近300%。

被問及有沒有上市計劃，WeLab創辦人及集團行政總裁龍沛智表示，現時香港IPO市場仍未完全恢復，認為是言之過早。(bn)