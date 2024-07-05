20/06/2024 11:22

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 4.19476 -11.381 一周 4.11821 +6.625 兩周 4.59101 +2.833 一個月 4.57792 +4.911 兩個月 4.63726 +0.035 三個月 4.7481 +0.548 六個月 4.81095 +0.143 一年 4.98714 +0.107

《經濟通通訊社20日專訊》半年結逼近，港元拆息今日幾乎全線上揚，與樓按相關的一個月拆息連升四天，報4.57792厘，續創4月2日以來最高。不過，隔夜拆息由近三周高位回落至4.19476厘。金管局資料顯示，香港銀行昨天向貼現窗借取19.55億元，為3月19日以來最大筆操作，資金今早已經回籠。一周拆息今創近三周新高，報4.11821厘。反映銀行資金成本的三個月拆息升至4.7481厘，為5月29日以來最高，六個月及一年期分別漲至4.81095厘和4.98714厘。港元匯價今早最高報7.8044兌1美元，為5月23日以來最高，最新報7.8053，較前收市價升0.02%。港股昨日急升逾500點後，今早好淡爭持。恒指高開23點後，表現反覆，最新跌82點。(cl)資料來源：香港銀行公會