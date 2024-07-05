20/06/2024 11:22
《港元利率》拆息造好一個月期四連升，貼現窗資金回籠推低隔夜息
《經濟通通訊社20日專訊》半年結逼近，港元拆息今日幾乎全線上揚，與樓按相關的一個月拆息連升四天，報4.57792厘，續創4月2日以來最高。不過，隔夜拆息由近三周高位回落至4.19476厘。金管局資料顯示，香港銀行昨天向貼現窗借取19.55億元，為3月19日以來最大筆操作，資金今早已經回籠。
一周拆息今創近三周新高，報4.11821厘。反映銀行資金成本的三個月拆息升至4.7481厘，為5月29日以來最高，六個月及一年期分別漲至4.81095厘和4.98714厘。
港元匯價今早最高報7.8044兌1美元，為5月23日以來最高，最新報7.8053，較前收市價升0.02%。
港股昨日急升逾500點後，今早好淡爭持。恒指高開23點後，表現反覆，最新跌82點。(cl)
資料來源：香港銀行公會
一周拆息今創近三周新高，報4.11821厘。反映銀行資金成本的三個月拆息升至4.7481厘，為5月29日以來最高，六個月及一年期分別漲至4.81095厘和4.98714厘。
港元匯價今早最高報7.8044兌1美元，為5月23日以來最高，最新報7.8053，較前收市價升0.02%。
港股昨日急升逾500點後，今早好淡爭持。恒指高開23點後，表現反覆，最新跌82點。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|4.19476
|-11.381
|一周
|4.11821
|+6.625
|兩周
|4.59101
|+2.833
|一個月
|4.57792
|+4.911
|兩個月
|4.63726
|+0.035
|三個月
|4.7481
|+0.548
|六個月
|4.81095
|+0.143
|一年
|4.98714
|+0.107
資料來源：香港銀行公會