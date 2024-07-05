20/06/2024 17:27

《基金觀點》普徠仕對股票維持偏高配置，上調新興市場亞股至高配

《環富通基金頻道20日專訊》普徠仕亞太區多元資產解決方案主管Thomas Poullaouec及其團隊發表最新報告，闡述環球資產配置觀點及投資環境展望。

聯儲局致力控制通脹是推升美國國庫債券孳息率的主要因素，但近期孳息率升高則是國庫債券拍賣需求疲軟所致，因為投資者對未來美債供應增多保持審慎。隨著今年下半年美國大選的臨近，市場對於政黨大幅控制支出或解決美國債務問題的預期很低，現時美國債務已超過國內生產總值（GDP）的120%。有評級機構指出美國債務高企，並且這導致投資者（尤其是外國投資者）要求更高的孳息率，以彌補更多債券供應的風險。雖然有評論指，華府的巨額支出有助支持經濟增長，投資者毋須擔心，但其溢出效應可能會波及私營部門，可能造成排擠效果，影響私營部門的需求，以及提高借貸成本。



*東南亞製造業更具競爭力，韓股受益估值台股受益AI*



由於經濟增長維持穩健、盈利維持正面趨勢，以及估值合理（除個別市場存在高度集中的領域），普徠仕對股票維持偏高配置，上調新興市場亞洲股票至高配水平。作為製造業基地，東南亞較拉丁美洲更具競爭力；韓國和台灣預計將繼續分別受益於估值和人工智能訂單周期。

在固定收益方面，普徠仕對環球高收益債券、新興市場債券和亞洲信貸的配置水平較高。相對於債券，對現金維持適度偏高的配置。因現金提供流動性和吸引的回報，鑑於預期聯儲局直至今年較後時期才有望減息。(wa)