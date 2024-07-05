20/06/2024 15:01

【人行操作】溫彬：存款利率料最快第三季降，打開LPR下行空間

《經濟通通訊社20日專訊》內地6月兩個期限貸款市場報價利率(LPR)維持不變，符市場預期。市場指，6月17日，中期借貸便利(MLF)維持不變，意味著本月LPR的定價「錨」沒有發生改變。

民生銀行首席經濟學家溫彬表示，2024年一季度，商業銀行淨息差再度創下新低，已經降至1.54%。4月以來，叫停「手工補息」對改善銀行負債成本起到一定作用，但預計需要到二季度末和三季度才能起到較為明顯的成效。為降低融資成本、維持銀行淨息差穩定，存款利率仍需要進一步下調，最快可能在年中至三季度落地，進而為後續LPR報價打開一定下行空間。此外，結合內外部因素，政策性降息的實施條件也正逐步積累，窗口有望在三季度開啟。(ct)