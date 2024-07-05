20/06/2024 11:03

期限 Shibor(%) 漲跌(基點/BP) 隔夜 1.8770 +2.40 1周 1.8900 +2.90 2周 2.0870 +8.70 1個月 1.9000 +0.00 3個月 1.9270 -0.20 6個月 1.9830 -0.20 9個月 2.0440 -0.40 1年 2.0630 -0.40

《經濟通通訊社20日專訊》人民銀行公布，6月貸款市場報價利率(LPR)維持不變，1年期LPR報3.45%，連續第十個月持穩，5年期以上LPR報3.95%，連續四個月不變，符合市場預期。此外，人行公布，今日進行200億元(人民幣．下同)7天期逆回購，中標利率持平1.8%。公開市場今日有20億元逆回購到期，即今日淨投放180億元。*潘功勝：7天逆回購利率已基本成為主要政策利率*人民銀行長潘功勝昨日(19日)在2024陸家嘴論壇上表示，未來可考慮明確以某個短期操作利率為主要政策利率，目前看，7天期逆回購操作利率已基本承擔了這個功能。其他期限貨幣政策工具的利率可淡化政策利率的色彩，逐步理順由短及長的傳導關係。同時，持續改革完善LPR，針對部分報價利率顯著偏離實際最優惠客戶利率的問題，著重提高LPR報價質量，更真實反映貸款市場利率水平。上海銀行間同業拆放利率(Shibor)隔夜、一周和兩周向上，報價如下：Shibor以位於上海的全國銀行間同業拆借中心為技術平台計算、發布並命名，是由信用等級較高的銀行組成報價團自主報出的人民幣同業拆出利率計算確定的算術平均利率，是單利、無擔保、批發性利率。Shibor報價銀行團現由18家商業銀行組成，並於11:00對外發布。(sl)