20/06/2024 09:34

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶10點子，報7.2580

《經濟通通訊社20日專訊》監管層一方面適度放鬆中間價貶值空間，同時也不放鬆對單邊預期的過濾，堅守維穩底線。人民幣兌一美元中間價今報7.1192，較上個交易日跌33點子，兩連跌，創去年11月23日以來近七個月新低，與市場預測偏離擴至近1500點。

根據最新的中間價報價，今天在岸人民幣的交易區間已經跌破7.26關口，至7.2616元。人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開10點子，報7.2580，上個交易日即期匯率收盤報7.2570。

而在中間價公布後，離岸人民幣兌美元(CNH)跌幅擴大，低見7.2875，創去年11月14日以來逾七個月新低。

隔夜美國市場休市，市場交投清淡，美指維持在105.20附近交投，各方繼續博弈美聯儲降息時點。(sl)