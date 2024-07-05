20/06/2024 16:48

【聚焦人幣】人幣即期收跌35點穿7.26關，續創逾七個月新低

《經濟通通訊社20日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2605，較上個交易日4時30分收盤價跌35點子，五連跌，續創去年11月14日以來逾七個月新低，全日在7.2575至7.2607之間波動，距交易區間下限不足10點。

離岸人民幣兌美元(CNH)盤中亦跌至七個多月低點，現跌61點子，報7.2870。

今日人民幣兌一美元中間價報7.1192，較上個交易日跌33點子，兩連跌，創去年11月23日以來近七個月新低，與市場預測偏離擴至近1500點，而且中間價下跌幅度為4月16日以來逾兩個月最大。

隔夜美國主要市場休市，美元並無明顯波動，但官方中間價令在岸人民幣交易區間下限跌穿7.26關口。市場不禁猜測監管層是否有意引導人民幣貶值，甚至7.3關口「伸手可得」。交易員則認為，監管擴大中間價跌幅提振購匯需求，人民幣料繼續在交易區間下限附近交投。

瑞穗銀行亞洲首席策略師張建泰最新點評指出，中國央行可能已改變立場，允許人民幣進一步貶值，其改變策略可能由於美聯儲放棄在夏季降息；預計人民幣不會大幅貶值，因為大幅貶值不利於重塑市場對中國經濟的信心並加劇資本外流壓力。

一外資行交易員則表示，昨日人民幣即期和中間價下限非常接近，如果中間價不鬆一點，今日匯價可能直接「跌停」。(sl)