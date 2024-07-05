20/06/2024 09:23

【人行操作】6月LPR保持不變，人行逆回購放水180億

《經濟通通訊社20日專訊》人民銀行公布，6月貸款市場報價利率(LPR)維持不變，1年期LPR報3.45%，連續第十個月持穩，5年期以上LPR報3.95%，連續四個月不變，符合市場預期。

此外，人行公布，今日進行200億元(人民幣．下同)7天期逆回購，中標利率持平1.8%。

公開市場今日有20億元逆回購到期，即今日淨投放180億元。



*潘功勝：7天逆回購利率已基本成為主要政策利率*



人民銀行長潘功勝昨日在2024陸家嘴論壇上表示，未來可考慮明確以某個短期操作利率為主要政策利率，目前看，7天期逆回購操作利率已基本承擔了這個功能。其他期限貨幣政策工具的利率可淡化政策利率的色彩，逐步理順由短及長的傳導關係。同時，持續改革完善LPR，針對部分報價利率顯著偏離實際最優惠客戶利率的問題，著重提高LPR報價質量，更真實反映貸款市場利率水平。(sl)