20/06/2024 09:18

【聚焦人幣】官媒：增發離岸央票，釋放維穩人民幣滙率訊號

《經濟通通訊社20日專訊》人民銀行19日在香港招標發行200億元(人民幣．下同)六個月期央行票據，中標利率2.59%，其中50億元為滾動續發，150億元為新增發行。這是自去年8月以來人行第六次在港增發離岸人民幣央票，累計增發規模達到600億元，而此次增發後離岸人民幣央票餘額將達到1400億元，其中六個月及以上期限央票餘額1100億元。

人行旗下《金融時報》發表評論員文章稱，人行近一年來多次增發離岸人民幣央票，目前六個月及以上央票餘額佔比近80%，釋放了強化離岸人民幣流動性調節、穩定人民幣滙率的重要政策訊號，表明人行堅決穩滙率的決心，有利於穩定外滙市場預期。

文章指出，在港常態化發行離岸人民幣央票，可以為海外投資者提供高質量人民幣投資產品，促進離岸人民幣市場發展。從中長期看，隨著經濟實現質的有效提升和量的合理增長，人民幣滙率在合理均衡水平上保持基本穩定具有堅實基礎。(sl)