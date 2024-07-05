20/06/2024 15:46

【人行操作】人行媒體：LPR報價並不必然需要掛勾MLF利率

《經濟通通訊社20日專訊》人民銀行主管媒體《金融時報》今日發文講解6月貸款市場報價利率(LPR)為何「按兵不動」，當中提到，雖然不少專家把中期借貸便利(MLF)利率不變視為LPR本月不動的原因之一，但有業內人士提醒，LPR報價本身並不必然需要掛勾MLF利率；也有研究建議可參考國際經驗，探索將類似SOFR等市場基準利率作為浮動貸款的利率定價基準。

文章表示，LPR是金融機構對最優惠客戶的貸款利率。理論上，金融機構可結合資金成本、風險水平等多種因素形成對最優惠客戶的貸款利率，並基於一定公式形成LPR報價。由此可見，LPR報價本身並不必然需要掛勾或參考MLF利率。當前，受多種因素影響，銀行自身的LPR報價並不完全真實準確地反映其實際最優惠客戶貸款利率，這在發達經濟體金融機構推動LIBOR改革前也存在類似問題。

實際上，MLF利率與LPR調整步調並非完全一致。2021年12月，MLF利率沒動，1年期LPR利率下行5個基點；2022年8月，MLF利率下降10個基點，5年期以上LPR則下行15個基點；2024年2月，MLF利率並未調整，但5年期以上LPR下降25個基點。

文章引述中信證券首席經濟學家明明表示，人行行長潘功勝昨在陸家嘴論壇上提到，「未來可考慮明確以央行的某個短期操作利率為主要政策利率」，以及「持續改革完善貸款市場報價利率(LPR)」，也明確提示市場，未來宜進一步淡化LPR與MLF利率之間的關係。文章又引述業內人士稱，未來改革方向應努力生成一個借貸雙方都覺得公平的報價，並以此作為貸款定價參考。(sl)