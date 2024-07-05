20/06/2024 15:44

【人行操作】機構：MLF逐漸與LPR脫勾，利率錨作用或將弱化

《經濟通通訊社20日專訊》中國6月貸款市場報價利率(LPR)一如市場預期持穩，雖然市場認為MLF(中期借貸便利)的利率錨作用仍在，但市場人士指出，人民銀行行長潘功勝昨詳細闡釋未來政策框架時提到，七天期逆回購操作利率已基本承擔了主要政策利率的功能，七天逆回購的作用在政策利率中被「拔高」，可能意味著在未來政策利率走廊中，MLF利率錨作用相對弱化，包括其對LPR的引導意義。

華西證券研究所最新報告稱，假如市場一致弱化MLF的定位作用，短期市場可能進入一個相對「失錨」的狀態，各類資產間的相互比價，如稅後的貸款、信用債、利率債的票息價值對比，或成為「新錨」形成以前的定價抓手。

華泰證券更認為，目前MLF和LPR本身就在逐漸與市場利率脫勾，例如今年債券利率與MLF出現較大偏離，房貸下限取消後住房貸款也不再掛勾五年期LPR，加上存款利率在市場化下調，整個利率體系其實已經在深度市場化。值得注意的是，MLF目前存量餘額還不少，如果弱化其價格意義，保留其數量型作用，那就需要將MLF利率向市場利率貼近，或者直接市場化定價。(sl)