20/06/2024 09:20

【外圍經濟】新西蘭擺脫經濟衰退，第一季GDP輕微增長

《經濟通通訊社20日專訊》新西蘭第一季GDP輕微增長，擺脫經濟衰退。

新西蘭統計局周四(20日)公布，第一季GDP按季增長0.2%，去年第四季收縮0.1%，經濟師預估按季增長0.1%。首季GDP按年增長0.3%，超過0.2%的預期。

分析指，新西蘭儲備銀行將指標利率維持在2008年以來的最高水平，以抑制通脹，令經濟承受壓力。雖然強勁的移民和旅遊業復甦有助推動經濟活動，但居高不下的利率抑制了消費支出和企業投資。

數據公布後，紐元兌美元升至0.6148，高於數據公布前的0.6130，但隨後逐步回落，早段升幅全數蒸發。(rc)