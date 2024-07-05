20/06/2024 10:14

【外圍經濟】圓匯低企致訪日旅客數急升，外國人參觀景點收費大增

《經濟通通訊社20日專訊》日圓持續低位，海外遊客湧入日本，令日本過度擁擠。部分地區考慮在不損失收入的情況下控制人流的方法，包括向外國人收取更高的價格。

日本國家旅遊局周三表示，5月份外國遊客人數達到304萬人次，比2019年同月增長9.6%，連續第三個月超過300萬人次。

為了應對遊客過多問題，姬路市市長清元秀泰表示，將向參觀姬路城的外國遊客收取比當地人高6倍的費用，海外遊客需支付約30美元，而當地居民則需支付約5美元。此外，大阪府知事吉村洋文表示，有意增加參觀大阪城的價格。



*日本壽險公司減少對沖海外資產*



另一方面，日本壽險公司將針對圓匯反彈的保護措施下調至10年來的低點，並可能在未來幾個月進一步下調。

根據《彭博社》編制的數據，截至3月31日的公司獲利報告顯示，日本9家最大的人壽保險公司，僅對其持有的47%外國證券以衍生產品進行對沖，避免在日圓升值時造成損失。這比例是自2011年9月以來最低水平，2020年3月曾達到63%。(rc)