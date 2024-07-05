20/06/2024 11:04

【外圍經濟】加拿大央行曾討論是否等到7月再減息

《經濟通通訊社20日專訊》加拿大央行官員曾經討論是否要等到7月再減息，以確認通脹率仍處於向央行2%目標邁進之路。

根據於周三(19日)發布的討論摘要，該行由6名成員組成的管理委員會考慮過，是否等更多消費者價格數據出爐，以便進一步確保是時候開始放鬆貨幣政策。最終，他們在本月5日會議上決定將政策利率下調至4.75厘。

政策制定者認為，基本價格壓力連續4個月放緩這一進展足以為首次減息提供依據。此外，如果通脹繼續放緩，預期會有更多減息是合理的。

儘管如此，政策制定者仍擔心，通脹的進展可能會像美國那樣停滯不前，並同意貨幣政策寬鬆可能是漸進的，一切取決於未來的數據。(rc)