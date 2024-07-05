20/06/2024 14:55

【外圍經濟】加拿大皇家銀行：加拿大需要使用AI縮小生產力差距

《經濟通通訊社20日專訊》加拿大皇家銀行的一份報告表示，加拿大的經濟生產力落後於美國，更多產業應該採用生成式AI來迎頭趕上。

報告引述加拿大統計局今年的一項調查，到2030年，生成式AI有可能每年為加拿大經濟帶來1800億加元的增長，但73%的加拿大企業沒有考慮使用AI。分析指，使用AI帶來的成本增加是小型企業的考慮因素，而加拿大的公司大部分都是小型企業，98%的公司只有100名或以下員工。

加拿大皇家銀行認為，加拿大的生產力比美國低30%，部分原因是醫療保健和教育產業由政府部門主導。儘管加拿大在AI研究方面進展良好，但只有一小部分政府部門採用生成式AI，情況並不樂觀。(rc)