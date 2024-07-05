21/06/2024 17:24

《外圍焦點》美國公布PMI及成屋銷售等數據

《經濟通通訊社21日專訊》美股昨日盤中攀上紀錄高位後露出疲態，反映投資者對市場前景的擔憂上升。標普500尾盤跌13.86點或0.25%，收5473.17點。納指跌140.65點或0.79點，收17721.59點。道指漲299.9點或0.77%，收39134.76點。港股方面，恒生指數收市報18028，跌306點或1.7%，成交1291億元。

各國重要經濟活動方面，本港時間今晚6:30pm，西班牙央行副總裁德爾加多發表講話。8:30pm，德國經濟部長哈貝克訪華，在北京發表講話。

數據方面，今晚9:45pm，美國公布6月製造業採購經理人指數，料由51.3降至51；6月綜合採購經理人指數料由54.5降至53.5；6月服務業採購經理人指數料由54.8降至54。10:00pm，美國公布5月成屋銷售，料由414萬降至410萬，月率跌幅料由1.9%收窄至1%；5月領先指標跌幅料由0.6%收窄至0.3%。(wa)