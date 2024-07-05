21/06/2024 19:12

《再戰明天》美國公布達拉斯製造業活動指數，歐舒丹公布業績

《經濟通通訊社21日專訊》美國公布達拉斯製造業活動指數，及歐舒丹公布業績，料為下周一(24日)市場焦點。



*德國公布進口物價等數據*



各國沒重要經濟活動。數據方面，下周一德國公布5月進口物價，年率跌幅料由1.7%收窄至0.3%，月率升幅料由0.7%收窄至0.2%。4:00pm（本港時間．下同），德國公布6月IFO-企業信心指數，料維持於89.3。10:30pm，美國公布6月達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數。

在本港，下周一公布業績的公司有:冠亞商業集團(00104)、滉達富控股(01348)、清晰醫療(01406)、安領國際(01410)、耀才(01428)、GC CONSTRUCTION(01489)、英皇國際(00163)、快餐帝國(01843)、應力控股(02663)、華新手袋國際控股(02683)、英皇娛樂酒店(00296)、華邦科技(03638)、御佳控股(03789)、中國燃氣(00384)、有利集團(00406)、經濟日報(00423)、域能控股(00442)、怡邦行控股(00599)、國能國際資產(00918)、歐舒丹(00973)等。

此外，明日泛遠國際(02516)、瀾滄古茶(06911)等將有基石投資者持股解禁。(wa)