21/06/2024 11:22

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 4.25143 +5.667 一周 4.20756 +8.935 兩周 4.59786 +0.685 一個月 4.5931 +1.518 兩個月 4.63798 +0.072 三個月 4.75607 +0.797 六個月 4.81095 - 一年 4.98607 -0.107

《經濟通通訊社21日專訊》半年結逼近，加上新股活動活躍，中短期拆息走高，隔夜息回升至4.25143厘，與樓按相關的一個月拆息連升五天，報4.5931厘，續創4月2日以來最高。港元匯價盤中曾見7.8019兌1美元，為一個月新高。一周拆息創三周新高，報4.20756厘。反映銀行資金成本的三個月拆息升至4.75607厘，為5月29日以來最高，不過，六個月拆息維持4.81095厘，一年期更降至4.98607厘。港元匯價最新報7.8025，較前收市價升0.02%。老鋪黃金(06181)、天聚地合科技(02479)和嘀嗒出行(02559)昨天同日招股，合共最多集資近15億元，並將於6月28日掛牌。另外，新加坡按圖生產的精密工程服務供應商元續科技控股(08637)宣布計劃在港交所GEM上市，今起招股，集資最多8100萬元。(cl)資料來源：香港銀行公會