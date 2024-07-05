21/06/2024 11:22
《港元利率》港匯創一周新高，一個月拆息五連升見4.59厘
《經濟通通訊社21日專訊》半年結逼近，加上新股活動活躍，中短期拆息走高，隔夜息回升至4.25143厘，與樓按相關的一個月拆息連升五天，報4.5931厘，續創4月2日以來最高。港元匯價盤中曾見7.8019兌1美元，為一個月新高。
一周拆息創三周新高，報4.20756厘。反映銀行資金成本的三個月拆息升至4.75607厘，為5月29日以來最高，不過，六個月拆息維持4.81095厘，一年期更降至4.98607厘。
港元匯價最新報7.8025，較前收市價升0.02%。
老鋪黃金(06181)、天聚地合科技(02479)和嘀嗒出行(02559)昨天同日招股，合共最多集資近15億元，並將於6月28日掛牌。另外，新加坡按圖生產的精密工程服務供應商元續科技控股(08637)宣布計劃在港交所GEM上市，今起招股，集資最多8100萬元。(cl)
資料來源：香港銀行公會
一周拆息創三周新高，報4.20756厘。反映銀行資金成本的三個月拆息升至4.75607厘，為5月29日以來最高，不過，六個月拆息維持4.81095厘，一年期更降至4.98607厘。
港元匯價最新報7.8025，較前收市價升0.02%。
老鋪黃金(06181)、天聚地合科技(02479)和嘀嗒出行(02559)昨天同日招股，合共最多集資近15億元，並將於6月28日掛牌。另外，新加坡按圖生產的精密工程服務供應商元續科技控股(08637)宣布計劃在港交所GEM上市，今起招股，集資最多8100萬元。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|4.25143
|+5.667
|一周
|4.20756
|+8.935
|兩周
|4.59786
|+0.685
|一個月
|4.5931
|+1.518
|兩個月
|4.63798
|+0.072
|三個月
|4.75607
|+0.797
|六個月
|4.81095
|-
|一年
|4.98607
|-0.107
資料來源：香港銀行公會