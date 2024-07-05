21/06/2024 16:33

渣打料美國下半年將減息一次，對中國股市持中性看法

《經濟通通訊社21日專訊》渣打北亞區投資總監鄭子豐表示，美國經濟軟著陸仍是基本預測，近期通脹重新回落，美聯儲下半年料啟動減息，或減一次25個基點，料2025年上半年則有機會減息2-3次，亦指優質債券收益率仍吸引，隨著減息周期臨近，美國十年期債息未來十二個月或跌至4厘。

他提及，環球股票回報預期繼續跑贏現金收益率及其他資產類別，當中美國股票升勢料延續，未來12個月標普500指數目標為5990點，納斯達克100指數目標為23000點。

他指出，對中國股市持「中性」看法，因長遠增長及樓市仍面臨挑戰，而中國股市中的通訊、非必須消費品以及科技板塊則持「超配」看法，而最近中國對內房板塊供求端提相對有力的措施，包括早前人行設立了3000億人民幣保障性住房再貸款等，形容為好兆頭，但指上述措施不足以應付全國商品房供應過剩的情況。

渣打香港財富方案高級投資策略師陳正犖表示，料日圓短線或持續弱勢，但預期日本央行有機會在秋天進行加息，未來三個月美元兌日圓預測為160，而未來十二個月預測則為151，估計短線人民幣有空間反彈，未來三個月美元兌離岸人民幣預測為7.26，而未來十二個月預測則為7.35。(bn)