21/06/2024 16:36

《本港經濟》5月CPI升1.2%低於預期，基本通脹率1%

《經濟通通訊社21日專訊》政府統計處公布，今年5月份整體消費物價按年上升1.2%，高於4月的1.1%升幅，但比市場預估升1.3%為低。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在5月份的按年升幅(即基本通脹率)為1%，亦略高於4月升幅(0.9%)。

政府發言人表示，5月基本消費物價通脹率保持輕微。外出用膳及外賣價格繼續錄得較快按年升幅，基本食品價格則幾無變動。能源相關項目的價格進一步顯著下跌。其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。

展望將來，整體而言通脹在短期內應會繼續處於可控水平。本地的成本壓力或會在香港經濟繼續增長下有所上升。外圍價格壓力應會繼續呈大致放緩的趨勢，儘管地緣政治緊張局勢可能會帶來不確定性。政府會繼續留意情況。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在今年5月份錄得按年升幅的類別為煙酒(上升20.1%)、外出用膳及外賣(上升3%)、交通(上升2.3%)、雜項服務(上升2.2%)、雜項物品(上升1.2%)、衣履(上升1.1%)，以及住屋(上升1.1%)。

另一方面，綜合消費物價指數在5月份錄得按年跌幅的類別為電力、燃氣及水(下跌10.9%)，以及耐用物品(下跌0.9%)。

至於基本食品方面，今年5月份的綜合消費物價指數與一年前同期維持不變。

以今年首五個月合併計算，綜合消費物價指數較一年前同期上升1.6%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅則分別為1%。(cl)