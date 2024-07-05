21/06/2024 16:55

首季儲值支付工具總交易量按季下降4%，但涉及金額升1%

《經濟通通訊社21日專訊》金管局今日公布，根據季度統計資料，於今年第一季末，使用中的儲值支付工具帳戶總數為7358萬個，按季上升3%。在今年第一季，儲值支付工具總交易量約為19億宗，較上一季下降4%，而總交易金額為1661億港元，較上一季上升1%。

總交易金額當中，428億元為銷售點消費支付，252億元為網上消費支付，142億元為個人對個人轉帳，839億元為增值。今年第一季末的儲值金額及工具按金總額為175億元，較上一季上升1.4%。

與去年第一季末比較，今年第一季末使用中的儲值支付工具帳戶總數上升16.9%，而儲值金額及工具按金總額則上升9.7%。今年第一季度總交易量及總交易金額與去年相比分別增加5.5%及19.9%。(cl)