21/06/2024 17:05

《神州經脈》金融穩定法草案將三審，滬指連跌六周，加國擬加關稅

《神州經脈》人民幣貶值壓力持續，北向資金已連續九個交易日循陸股通淨賣出A股股票，持續刷新今年最長賣出紀錄，累計走資規模接近390億元（人民幣．下同）。滬綜指苦苦堅持多日，終在今早（21日）開市穿三千點關口，盤中股王茅台下跌穿1500元的心理關口，加上資源、科技、消費等大類板塊下跌，儘管基建工程股撐市，但難以挽回大局，滬指全日收跌0.24%，連續第三日下跌，報2998.14點低於三千點收市，盤中低見2985.93點，刷新今年3月28日以來新低。深成指跌0.04%，創業板指跌0.39%。兩市全日成交只有6196億元，按日大減逾1000億元或14.5%，不但是1月15日以來成交新低，而且還是今年以來成交第二低水平。

回顧全周，隨著人民幣貶勢不改，股票資產亦持續捱沽，就算是陸家嘴論壇上公布的所謂重磅政策「科創板八條」，也實屬雷聲大雨點小，對股市提振效果極其有限，滬綜指本周下跌1.14%，已經是連續第六個星期下跌。

人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2613，較上個交易日4時30分收盤價跌8點子，六連跌，續創去年11月14日以來逾七個月新低，全日在7.2575至7.2615之間波動。監管小幅放鬆中間價的同時繼續嚴守維穩底線，今日人民幣兌一美元中間價報7.1196，較上個交易日跌4點子，三連跌，續創去年11月23日以來近七個月新低，與市場預測偏離擴至逾1500點，上個交易日報7.1192。



*今日新聞精選*



1. 最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部、司法部今日聯合發布《關於依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》，為依法嚴懲「法理台獨」、「倚外謀獨」、「以武謀獨」等分裂行徑提供明確指引。其中，以「分裂國家罪」定罪的「台獨」頑固分子，如屬首要分子或者罪行重大的，處無期徒刑或者十年以上有期徒刑，而當中對國家和人民危害特別嚴重、情節特別惡劣的，可以判處死刑。《意見》自發布之日起施行。



2. 全國人大常委會法制工作委員會發言人黃海華表示，十四屆全國人大常委會第十次會議於6月25日至28日在北京舉行，會議將審議金融穩定法草案等多份草案、會計法修正草案、學前教育法草案、治安管理處罰法修訂草案等。其中擬提請本次常委會會議審議的金融穩定法草案二次審議稿主要修改包括：完善管理體制，明確中央金融工作領導機構職責；完善草案關於金融監管和金融風險防範處置相關規定；做好與其他金融法律的銜接。



3. 華為開發者大會2024今起一連三天在東莞松山湖舉行，華為常務董事、終端BG董事長、智能汽車解決方案BU董事長余承東在會上宣布，HarmonyOS NEXT全場景智能操作系統正式發布，實現一個系統，統一生態，打通多設備多場景。HarmonyOS NEXT今起針對開發者和先鋒用戶啟動Beta版，今年8月啟動針對消費者Beta，第四季度將隨著Mate70系列的上市大規模商用。鴻蒙NEXT還首次將AI能力融入系統，帶來AIGC圖像生成、AIGC聲音修復、AI圖像識別等體驗。另外，華為終端BG軟件部總裁龔體宣布，下一代編程語言倉頡今日起正式開啟預覽。倉頡是華為自研編程語言，亦是華為鴻蒙生態最後一環。



4. 住建部昨日召開收購已建成存量商品房用作保障性住房工作視頻會議並表示，各地要推動縣級以上城市有力有序有效開展收購已建成存量商品房用作保障性住房工作，意味「收儲」存量商品房用作保障性住房「擴容」至縣級以上城市。會議又提到，要做到收購的已建成存量商品房戶型面積合適、價格合適、位置合適，並要推動條件成熟的項目盡快落地。易居研究院研究總監嚴躍進認為，人行政策出台後，各地都在積極地響應，此次住建部再次強調要推動條件成熟的項目盡快落地，對於去庫存具有積極的影響，加快各地保障房房源的籌集速度。



5. 據《澎湃新聞》報道，已經完成境外債重組的中國奧園正在和境內債持有人討論關於境內債小額兌付寬限至2025年3月的方案。按照原定方案，奧園集團的4隻公募債券「19奧園02」、「20奧園01」、「20奧園02」和「21奧園債」應該在2023年12月30日和2024年6月30日分別兌付5萬元小額。



6. 據酒價參考數據，貴州茅台戰略性單品茅台1935的批發參考價今日跌破每瓶800元大關，每瓶報780元，已經出現價格「倒掛」的情況，即低於出廠價。茅台19352022年1月18日正式發布，官方出廠價為每瓶798元，產品定位於千元價格帶，直接與五糧液普五和瀘州老窖的國窖1573正面競爭。茅台1935去年銷售額超過100億元。



7. 據《彭博》引述知情人士指，加拿大政府正準備對中國製電動汽車徵收新關稅，以期與美國、歐盟的行動保持一致。現時加拿大對中國汽車徵收約6%的關稅。另外，對於中方宣布對歐盟產豬肉等發起反傾銷調查，反制歐盟對華電動汽車反補貼調查初裁披露，歐方各界擔心或引發「貿易戰」，中國商務部發言人今日回應稱，對於中歐當前出現的貿易摩擦局面，中方是不願看到的，中方希望歐方能通過對話協商妥處分歧，回到中歐正確相處之道，避免貿易摩擦升級失控，共同推動中歐經貿合作行穩致遠。



8. 日本宣布將對中方企業和外貿進行制裁，目的是阻止中方為俄羅斯對烏克蘭戰爭提供支持。中國外交部發言人林劍今日在例行記者會上回應稱，中方堅決反對沒有國際法依據的單邊制裁，並強調中方在平等互利基礎上同俄羅斯開展正常的經貿合作，是中方的合法權利，不容外界干擾破壞。日方不顧中方的嚴正立場，執意追隨某些國家，濫施非法單邊制裁，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。中方將採取一些必要措施，堅決維護自身的正當合法權利。(sl)