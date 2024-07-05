21/06/2024 11:07

期限 Shibor(%) 漲跌(基點/BP) 隔夜 1.9600 + 8.30 1周 1.9390 + 4.90 2周 2.1280 + 4.10 1個月 1.9000 + 0.00 3個月 1.9230 - 0.40 6個月 1.9770 - 0.60 9個月 2.0400 - 0.40 1年 2.0590 - 0.40

《經濟通通訊社21日專訊》人民銀行公布，今日進行100億元(人民幣．下同)7天期逆回購，中標利率持平1.8%。公開市場今日有20億元逆回購到期，即今日淨投放80億元。人行本周共進行3980億元7天期逆回購，因本周有80億元逆回購到期，本周實現淨投放3900億元，為5月底以來單周新高。同時，人行本周一進行1820億元1年期MLF操作，中標利率持平於2.5%；因當日有從上周六順延的2370億元MLF到期，即MLF淨回籠550億元。上海銀行間同業拆放利率(Shibor)隔夜、一周和兩周向上，報價如下：Shibor以位於上海的全國銀行間同業拆借中心為技術平台計算、發布並命名，是由信用等級較高的銀行組成報價團自主報出的人民幣同業拆出利率計算確定的算術平均利率，是單利、無擔保、批發性利率。Shibor報價銀行團現由18家商業銀行組成，並於11:00對外發布。(sl)