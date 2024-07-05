21/06/2024 09:34

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升30點子，報7.2575

《經濟通通訊社21日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1196，較上個交易日跌4點子，三連跌，續創去年11月23日以來近七個月新低，與市場預測偏離擴至逾1500點，上個交易日報7.1192。

人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開30點子，報7.2575，上個交易日即期匯率收盤報7.2605。

美元強勢不止，日圓跌跌不休，人民幣面臨的外部壓力不減，中間價小幅調整，為即期匯率有序貶值創造條件，但監管層也沒放鬆維穩底線，明顯的單邊預期仍被大幅過濾，助力穩定市場預期。

由於美聯儲局匯策略主管Alvin Tan認為，近期人民幣中間價穩步調整或表明，中國央行樂見人民幣有序調整。(sl)