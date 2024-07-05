21/06/2024 16:33

【聚焦人幣】人幣即期收跌8點子報7.2613，續刷逾七個月低

《經濟通通訊社21日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2613，較上個交易日4時30分收盤價跌8點子，六連跌，續創去年11月14日以來逾七個月新低，全日在7.2575至7.2615之間波動。

離岸人民幣兌美元(CNH)現升38點子，報7.2882。

監管小幅放鬆中間價的同時繼續嚴守維穩底線，今日人民幣兌一美元中間價報7.1196，較上個交易日跌4點子，三連跌，續創去年11月23日以來近七個月新低，與市場預測偏離擴至逾1500點，上個交易日報7.1192。

市場人士表示，面對強勢不止的美元走勢，監管層繼續釋放堅定的維穩信號，嚴格控制貶值節奏，不過在日圓持續低迷且中國面臨的貿易摩擦可能升級的狀況下，人民幣弱勢走勢難改。

摩根士丹利最新研報認為，考慮到潛在的關稅風險，美元在美國大選前走強，中國央行通過讓人民幣貶值來稍微減輕壓力是有意義的，這也會避免2025年初匯率出現更劇烈的波動；第三季度美元兌人民幣有上行風險。(sl)