21/06/2024 14:44

【大國博弈】路透：中美今年3月曾舉行非正式核談判，談涉台問題

《經濟通通訊社21日專訊》據《路透》引述兩名與會的美國代表稱，今年3月，中美五年來首次恢復半官方核武器談判，中國與會代表當時向美國代表保證，若中國在台海衝突中面臨失敗，不會訴諸核武器威脅，並指「絕對相信」中國能夠在不使用核武器的情況下，在台灣問題的常規戰鬥中取得勝利。

報道指，在這場在上海一家酒店會議室舉行、為期兩天的二軌對話中，華盛頓派出6名代表，包括前官員和學者；北京派出一個由學者和分析人士組成的代表團，當中包括幾名前解放軍軍官。

美國國務院發言人回應《路透》查詢時表示，二軌對話可能「有益」；雖然國務院知道3月的這次會議，但並沒有參加。該發言人並指，這種對話不能取代正式談判，因為正式談判要求參與者就政府內部通常高度封閉的問題發表權威性意見。

中國代表團成員和中國國防部未就報道內容作出回應。(sl)(zz)