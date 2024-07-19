21/06/2024 17:34
【大國博弈】中國制裁美國軍工企業洛歇馬丁旗下三公司及三名高管
《經濟通通訊社21日專訊》中國針對美國對台軍售進行新一輪制裁。外交部宣布，對洛克希德．馬丁公司（港譯「洛歇．馬丁」）實體和高級管理人員採取反制措施。
反制措施包括：
對洛歇．馬丁導彈系統集成實驗室、洛歇．馬丁先進技術實驗室、洛歇．馬丁風險投資公司等後附實體，凍結在中國境內的動產、不動產和其他各類財產。
對洛歇．馬丁公司董事長、總裁、首席執行官泰克里特，首席運營官聖約翰以及首席財務馬萊夫等，凍結在中國境內的動產、不動產和其他各類財產；禁止中國境內的組織、個人與其本人進行有關交易、合作等活動；不予簽發簽證、不准入境（包括香港、澳門）。
反制措施自2024年6月21日起施行。
美國近日宣布已批准對台出售兩批總額約3.6億美元武器，包括兩款烏克蘭戰場正在使用的無人機以及配套系統服務等。(sl)
反制措施包括：
對洛歇．馬丁導彈系統集成實驗室、洛歇．馬丁先進技術實驗室、洛歇．馬丁風險投資公司等後附實體，凍結在中國境內的動產、不動產和其他各類財產。
對洛歇．馬丁公司董事長、總裁、首席執行官泰克里特，首席運營官聖約翰以及首席財務馬萊夫等，凍結在中國境內的動產、不動產和其他各類財產；禁止中國境內的組織、個人與其本人進行有關交易、合作等活動；不予簽發簽證、不准入境（包括香港、澳門）。
反制措施自2024年6月21日起施行。
美國近日宣布已批准對台出售兩批總額約3.6億美元武器，包括兩款烏克蘭戰場正在使用的無人機以及配套系統服務等。(sl)
|名稱
|備註
|實體：
|洛克希德．馬丁導彈系統集成實驗室
|洛克希德．馬丁先進技術實驗室
|洛克希德．馬丁風險投資公司
|高級管理人員：
|詹姆斯．泰克里特
James Donald Taiclet
|洛歇馬丁公司董事長、總裁、首席執行官
|弗蘭克．聖約翰
Frank Andrew St. John
|洛歇馬丁公司首席運營官
|杰西．馬萊夫
Jesus Malave
|洛歇馬丁公司首席財務官