21/06/2024 17:34

中方反制清單 名稱 備註 實體：

洛克希德．馬丁導彈系統集成實驗室 洛克希德．馬丁先進技術實驗室 洛克希德．馬丁風險投資公司 高級管理人員：

詹姆斯．泰克里特

James Donald Taiclet 洛歇馬丁公司董事長、總裁、首席執行官 弗蘭克．聖約翰

Frank Andrew St. John 洛歇馬丁公司首席運營官 杰西．馬萊夫

Jesus Malave 洛歇馬丁公司首席財務官

《經濟通通訊社21日專訊》中國針對美國對台軍售進行新一輪制裁。外交部宣布，對洛克希德．馬丁公司（港譯「洛歇．馬丁」）實體和高級管理人員採取反制措施。反制措施包括：對洛歇．馬丁導彈系統集成實驗室、洛歇．馬丁先進技術實驗室、洛歇．馬丁風險投資公司等後附實體，凍結在中國境內的動產、不動產和其他各類財產。對洛歇．馬丁公司董事長、總裁、首席執行官泰克里特，首席運營官聖約翰以及首席財務馬萊夫等，凍結在中國境內的動產、不動產和其他各類財產；禁止中國境內的組織、個人與其本人進行有關交易、合作等活動；不予簽發簽證、不准入境（包括香港、澳門）。反制措施自2024年6月21日起施行。美國近日宣布已批准對台出售兩批總額約3.6億美元武器，包括兩款烏克蘭戰場正在使用的無人機以及配套系統服務等。(sl)