21/06/2024 15:43

財庫局：單月破產數字不反映經濟實況，強調香港經濟正穩步上揚

《經濟通通訊社21日專訊》本港5月個人破產呈請達871宗，創兩年高。財經事務及庫務局在社交平台發文指，單從個別月份的起跌，不能準確反映香港經濟實況，綜合各項經濟指標，香港經濟正穩步上揚，展現出復甦勢頭，需要從更宏觀的數據分析，方能準確評估香港經濟的走勢。



*單月數字時有波動*



財庫局說，破產管理署公布5月的個人破產及公司清盤個案數字，指5月提交的個人破產呈請書數目較4月多，而公司清盤呈請書則較4月少。4月份破產及清盤個案數字均比3月下降，反映即使在同一季度，單月個人破產及公司清盤數字時有波動。

局方指，香港首季GDP按年增長2.7%，目前香港失業率維持3%的低水平，通脹繼續保持溫和，顯示香港宏觀經濟形勢穩中向好，預計今年香港經濟增長2.5%至3.5%。



*港府對香港經濟未來充滿信心*



財庫局又預計，受就業收入增加、近期資產市場回穩，以及訪港旅遊業恢復所帶動，今年全年旅客將比去年上升35%至4600萬人次。此外，政府將繼續致力推動盛事經濟和提振消費氣氛，加上中央政府進一步優化「個人遊」計劃，把「個人遊」城市增加10個至59個，將為本港的零售業帶來更大的復甦動能。隨著多項利好因素推動，對香港經濟未來充滿信心，並會持續透過結合「有為政府」和「高效市場」，進一步提升香港的競爭力，讓香港發展走上新台階。

破產管理署數據顯示，5月份破產呈請書提交總數871宗，較4月多17%，按年多近35%，是2022年4月以來最多，今年以來的破產呈請書提交總數合共有3797宗，較去年同期增加2成半。至於法院發出接管令或破產令5月錄得624宗，較4月減少27%，按年則跌逾8%。(cl)