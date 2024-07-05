21/06/2024 09:29

【外圍經濟】日本通脹再度加速，央行或在未來幾個月考慮加息

《經濟通通訊社21日專訊》日本政府提高可再生能源相關稅項後，日本通脹步伐再度加快，料支持央行在未來幾個月考慮加息。

日本統務省統計局周五(21日)公布，5月份不包括生鮮食品的消費者價格指數(CPI)按年上漲2.5%，高於4月份的2.2%，但略低於經濟師預估的2.6%。日本核心通脹率已經連續第26個月處於2%或以上，絕大多數時間高於央行2%的目標。

分析指，通脹步伐再度加快顯示通脹壓力持續，這為日本央行最快下月考慮加息提供了理據。上周，當被問及是否有可能在下月加息時，日本央行行長植田和男表示，只要數據證明有必要這樣做，當然有可能。(rc)