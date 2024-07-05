21/06/2024 09:42

【外圍經濟】圓匯連跌6天，創3月以來最長跌浪

《經濟通通訊社21日專訊》日圓匯價出現自3月以來最長的連續跌勢，日本官員再次干預市場以支撐日圓的風險升高。

周五(21日)早盤，日圓自4月份以來首次貶至每美元兌159日圓，接近備受關注的160日圓水平。周四(20日)，日圓連續第6個交易日走弱，是3個月來最糟跌勢。日本最高外匯事務官員神田真人重申，政府將根據需要採取適當行動。

另一方面，美國財政部周四(20日)宣布，將日本加入其外匯行為「觀察名單」，作為向國會 提交之報告的一部分，但未將日本或任何其他國家列為貨幣操縱國。

報告在提到日本4月和5月的干預措施時，將矛頭對準了日本龐大的雙邊貿易和經常項目盈餘。(rc)