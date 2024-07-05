24/06/2024 07:50

《國金頭條》「三巫日」科技股遭拋售，英偉達全球市值退居第三

《經濟通通訊社24日專訊》每季度一次的「三巫日」大量期權到期，增加了交易量與波動，科技股遭拋售，英偉達一連兩日下跌6.7%，市值蒸發2220億美元，是表現最差的公司之一。

納指下跌32.23點，或0.2%，報17689.36點。標普500指數下跌8.55點，或0.2%，報5464.62點，但仍是連續第三周上漲。道指基本持平，報39150.33點。

華爾街分析指，投資者仍擔心今年的指數上漲由少數科技股推動，如果英偉達下跌那麼，標普500或納指就很難上漲。



*美元兌日圓突破159大關*



美元小幅走高，美匯指數漲0.2%至105.81。日圓跌幅擴大，美元兌日圓維持在0.4%的漲勢，一度突破159大關，逼近160的心理關口，後者被認為是促使日本當局干預的水平。歐元兌美元連續第二天下跌，報1.069，是自3月以來，首次連續第三周下降。

金價回落，紐約期金跌1.6%，收每盎司2331.2美元。原油下跌，紐約期油下跌0.7%，結算價報每桶80.73美元。布蘭特期油下跌0.5%，結算價報每桶85.24美元。(jf)